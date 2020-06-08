Apple выпустила бесплатный набор инструментов Password Manager Resources для разработчиков менеджеров паролей и других приложений, позволяющий генерировать надежные пароли. Он опубликован на площадке GitHub и имеет открытый исходный код.

Apple использует собственную платформу Apple iCloud Keychain, чтобы генерировать надежные пароли во время создания учетной записи или при смене пароля пользователей. Новый проект направлен на то, чтобы распространить возможности этой платформы на другие приложения для менеджеров паролей, которые делают сторонние разработчики.

Дело в том, что, хотя генерируемые менеджерами пароли уникальные и надежные, очень часто они несовместимы с сайтами, для которых созданы. Столкнувшись с ошибкой, пользователи вынуждены придумывать пароль самостоятельно, и, как правило, он оказывается короче, слабее и ненадежнее.

По сути, Password Manager Resources – это свод правил, которых должны придерживаться разработчики менеджеров паролей, чтобы их приложения принимались на всех сайтах. С его помощью менеджеры смогут генерировать уникальные и надежные пароли, которые при этом будут совместимыми с сайтами, для которых созданы.

В проекте уже есть списки правил выбора паролей для многих самых популярных на сегодняшний день веб-сайтов. Apple приглашает всех разработчиков присоединиться к проекту.

Параллельно Apple планирует значительно улучшить iCloud Keychain в системе iOS 14, выход которой запланирован на осень этого года. Пользователи нередко предпочитают iCloud Keychain сторонним решениям вроде 1Password и LastPass.