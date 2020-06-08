В ближайшие недели Apple планирует запустить услугу рассрочки на покупку своих продуктов по собственной кредитной карте компании Apple Card, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По этому предложению покупатель сможет разбить выплату стоимости гаджетов на несколько месяцев равным платежами и не платить проценты по кредиту, указывает агентство.

С прошлого года держатели Apple Card могут приобрести в рассрочку на 24 месяца iPhone, а уже скоро они получат возможность приобрести в рассрочку на 12 месяцев планшеты iPad, компьютеры семейства Mac, монитор XDR Display и аксессуары к этим устройствам. Стоимость покупки будет разделена на двенадцать равных ежемесячных платежей. Для наушников AirPods, приставки Apple TV и колонки HomePod рассрочка будет предоставляться на шесть месяцев.

Клиенты будут управлять платежами по беспроцентным кредитам через раздел Apple Card в приложении Wallet, при этом расходы будут включены в ежемесячный счет за Apple Card.

Программа аналогична тем, что предоставляют сторонние ретейлеры, и представляет собой еще одну возможность купить продукты компании, отмечает Bloomberg. Но одновременно компания рассчитывает, что эта услуга увеличит число пользователей Apple Card и увеличит продажи гаджетов, добавило агентство.

Apple представила Apple Card в 2019 году в партнерстве с банком Goldman Sachs. Пока что оформление карты доступно только в США и для граждан США. В России получить карту нельзя, но платить по ней можно в любой стране мира, где принимают карты, как и по обычным банковским картам.