Apple планирует объявить об отказе от процессоров Intel, используемых при производстве компьютеров Mac и переходе на ARM-процессоры собственной разработки. По данным Bloomberg, такое объявление Apple может сделать в ходе ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая стартует 22 июня и пройдёт в онлайн-формате.

Соответствующая инициатива называется "Kalamata". Как и проект Catalyst, который позволяет приложениям iOS запускаться под macOS, Kalamata готовит программную экосистему под изменение аппаратной платформы. Ожидается, что первые Mac на процессорах ARM выйдут в 2021 году.

Apple добилась больших успехов в разработке собственных процессоров для iPhone и iPad, а её мобильные устройства предлагают лучшую на сегодняшний день производительность. Сейчас компания стремится достичь аналогичных результатов для своих компьютеров Mac. Bloomberg утверждает, что предстоящий анонс позволит разработчикам подготовить свои приложения для новой платформы к моменту выпуска новых Mac.

По слухам, Apple разрабатывает три модели процессоров для своих ПК - эти чипы создаются на основе процессора A14, которым будут оснащены новые iPhone. По данным источников, тесты показали более высокую производительность процессоров Apple в сравнении с решениями от Intel, а высокая энергоэффективность чипов, использующих архитектуру ARM, позволит создавать более тонкие и легкие ноутбуки MacBook.

Собственные процессоры позволят Apple стать более автономной, возможно, снизить расходы, а также лучше оптимизировать ПО. Впрочем, учитывая спектр компьютеров, предлагаемых Apple, не исключено, что переход займёт не один год, ведь одно дело — заменить условный 10-ваттный Core-Y, а другое — 28-ядерный Xeon W в Mac Pro.

В Bloomberg считают, что отказ Apple от процессоров Intel не повлечёт серьёзного снижения продаж — компания из Купертино занимает около 10% рынка ПК. Однако примеру Apple могут последовать другие производители, например, Microsoft, Samsung и Lenovo, которые уже представляли устройства на ARM.