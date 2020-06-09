Китайский ресурс IT Home опубликовал скриншот, который демонстрирует потенциально очень популярную функцию iOS 14 – грядущая ОС будет поддерживать функцию записи телефонных звонков. Данную возможность обнаружило некое джейлбрейк-сообществ в инженерном образе операционной системы.

Как ожидается, пользователи смогут записывать как обычные входящие и исходящие телефонные звонки, так и вызовы через сервис FaceTime. Для этого нужно будет ознакомиться с отказом от ответственности Apple и включить соответствующую опцию в настройках.

Однако скрытно записать диалог не получится. Абонент на другом конце линии будет автоматически уведомлен о том, что разговор фиксируется собеседником. Кроме того, запись будет недоступна при групповых вызовах. И работать она будет далеко не во всех странах (что связано с местным законодательством — например, это запрещено в Австралии и Индии).

Функция записи звонков на системном уровне - то есть без использования приложений от сторонних разработчиков - раньше присутствовала в Android. Тем не менее, Google убрала эту возможность с релизом Android 6.0 в 2015 году.

Презентации iOS 14 ожидается на конференции WWDC 22 июня.