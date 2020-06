По словам инсайдера Сонни Диксона, в ходе WWDC 2020 будет анонсирован iMac в кардинально переработанном дизайне.

Инсайдер говорит, что он получит тонкие рамки, как у Pro Display, будет выполнен в дизайне iPad Pro, а также получит чип T2 и видеокарты AMD поколения Navi. Учитывая то, что адаптеры Radeon с архитектурой RDNA2 хотя и будут принадлежать к поколению Navi, выйдут лишь к концу года, скорее всего, речь о текущем поколении карт.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive