По словам инсайдера Сонни Диксона, в ходе WWDC 2020 будет анонсирован iMac в кардинально переработанном дизайне.

Инсайдер говорит, что он получит тонкие рамки, как у Pro Display, будет выполнен в дизайне iPad Pro, а также получит чип T2 и видеокарты AMD поколения Navi. Учитывая то, что адаптеры Radeon с архитектурой RDNA2 хотя и будут принадлежать к поколению Navi, выйдут лишь к концу года, скорее всего, речь о текущем поколении карт.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

Кроме того, в новых iMac Apple откажется от накопителей Fusion Drive, сочетающих твердотельный накопитель небольшого объёма с традиционным жёстким диском, в пользу полноценных SSD. Больше никакой информации о характеристиках готовящихся компьютеров пока нет.

В апреле уже была информация о скором выходе нового бюджетного 23-дюймового iMac, полученная из цепочек поставок Apple. Также известный инсайдер Джон Проссер в прошлом месяце писал, что "новый iMac может выйти в любой момент".

Так это или нет мы узнаем уже совсем скоро - до начала WWDC 2020 осталось меньше двух недель.