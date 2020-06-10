15 июня Apple начнет первую фазу перехода с удаленного режима работы к обычному в своей штаб-квартире в Купертино. Об этом, как передает в среду агентство Bloomberg, сообщается в полученном персоналом уведомлении.

По словам сотрудников, первый этап будет «очень ограниченным», и людей будут пропускать в кампус только в определённые дни в зависимости от их должностных обязанностей. Войти в здание можно только после проверки температуры. Будет разрешено сдать добровольный анализ на коронавирус. На всей территории Apple Park будет обязательным ношение масок.

Некоторые сотрудники Apple, такие, как инженеры по аппаратному и программному обеспечению, начали возвращаться в кампус Apple Park уже в мае, но теперь Apple готова приступить к реализации своего многоэтапного плана, предусматривающего возвращение дополнительных специалистов.

Ожидается, что второй этап начнётся в июле, хотя Apple предупредила, что её планы могут измениться в зависимости от распоряжений местных и федеральных властей по поводу введения или отмены режима самоизоляции.