Apple выпустила вторую бета-версию iOS 13.6 и iPadOS 13.6 для разработчиков. Обновление добавляет более детальный контроль над загрузкой и установкой обновлений iOS. Это позволит владельцам iPhone избавиться от давно известной проблемы мобильной ОС, часто занимающей память смартфона.

В актуальных версиях прошивки апдейты системного программного обеспечения загружаются в фоновом режиме — пользователь может лишь выбрать между автоматической и ручной установкой скачанных пакетов. При этом файлы прошивки, «вес» которых в некоторых случаях составляет более гигабайта, занимают свободное место в памяти устройства. С выходом iOS 13.6 в настройках смартфона появится пункт, который позволит отменить не только автоматическую установку, но и загрузку обновлений.

По умолчанию функция автоматической загрузки обновлений включена в iOS 13.6. Чтобы её отключить, необходимо перейти в «Настройки» -> «Общие» -> «Обновление программного обеспечения» -> «Настроить автоматическое обновление».

Соответствующий переключатель в экранном меню появится с выходом стабильной версии iOS 13.6, сейчас он доступен только разработчикам.