Apple находится на заключительном этапе разработки и проверки смартфонов из линейки iPhone 12. Согласно данным источников издания DigiTimes, компания намерена запустить массовое производство новых iPhone уже в июле.

Предполагается, что все модели iPhone 12 будут запущены в производство в следующем месяце, но пока неясно поступят ли они все в продажу одновременно. Вероятно, Apple проведёт презентацию новых смартфонов в сентябре, но в продажу они поступят в октябре-ноябре.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо и другие заявляли, что старшие модели с поддержкой высокоскоростного стандарта mmWave 5G столкнутся с задержкой запуска из-за проблем в производственной линии. Предполагается, что вовремя поступят в продажу младшие iPhone 12, которые получат поддержку 5G с частотой ниже 6 ГГц.

По слухам, Apple готовит запуск сразу четырех смартфонов, впервые в истории. Их поделят на обычные и «про»-модели — самый доступный с экраном 5,4 дюйма, две модели с экранами 6,1 дюйма (один попроще и «про») и огромный смартфон с экраном 6,7 дюйма.