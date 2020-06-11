В базе данных Евразийской экономической комиссии появились записи о девяти неанонсированных моделях iPhone и одном iMac.

Сматрфоны перечислены под кодовыми обозначениями A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411. По слухам, Apple в этом году впервые представит сразу четыре смартфона, их поделят на обычные и «про»-модели — самый доступный с экраном 5,4 дюйма, две модели с экранами 6,1 дюйма (один попроще и «про») и огромный смартфон с экраном 6,7 дюйма. Судя по количеству моделей, каждый iPhone выйдет в двух модификациях памяти.

В описании устройств указано, что все они работают на iOS 13, при этом iPhone 12 должны иметь поддержку запланированной на осень iOS 14. Вероятно, до момента выпуска гаджетов Apple обновит записи в базе ЕЭК.

Кроме того, в базе упоминается неанонсированный компьютер Apple, обозначенный как A2330, а в качестве операционной системы упоминается macOS 10.15. Ранее на этой неделе уже появлялись слухи о том, что Apple готовится к анонсу нового 23-дюймового iMac с графикой AMD Navi и чипом безопасности T2. Также на презентацию нового компьютера косвенно указывает информация о том, что в интернет-магазине закончились запасы моноблоков.

Как правило, продукты Apple появляются в базе данных ЕЭК за несколько недель до презентации, за исключением iPhone, которые добавляются в реестр ЕЭК за много месяцев до выпуска.