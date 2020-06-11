Apple объявила программу своей первой виртуальной конференции разработчиков. Презентация WWDC 2020 начнется в понедельник, 22 июня, в 20:00 по московскому времени. Apple будет проводить трансляцию мероприятия на своем сайте, на YouTube и в приложении WWDC.

По словам организаторов, конференция станет крупнейшей в истории - ожидается, что она соберёт более 23 миллионов разработчиков. На ней пройдут презентация Platforms State of the Union, более 100 обучающих семинаров и новые форумы для разработчиков. Руководители отделов разработки Apple подробно расскажут об инновациях в iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

Кроме того, на платформе появятся свыше 1000 виртуальных комнат для индивидуального общения с инженерами Apple. В конце каждого дня конференции на сайте Apple и в приложении Apple Developer будут публиковаться видео с проведенными лекциями.

16 июня Apple соберёт талантливых молодых разработчиков со всего мира и объявит финалистов конкурса Swift Student Challenge, в рамках которого учащиеся всех возрастов смогли продемонстрировать свои творческие идеи, создавая собственные интерактивные среды в Swift.

Ожидается, что в день открытия Apple представит iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14, watchOS 7 и, возможно, новые устройства. Принять участие в конференции смогут все зарегистрированные разработчики Apple.