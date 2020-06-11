Стоимость акций американских техногигантов Apple и Microsoft выросла в ходе торгов в среду, 10 июня, что привело к росту рыночной капитализации каждой из компаний до $1,5 трлн.

Согласно данным биржи Nasdaq, к ее закрытию в среду, 10 июня, курс котировок Apple составил 352,84 доллара, что на 2,57% больше, чем днем ранее. На электронных торгах ценные бумаги подешевели на 0,52%, а капитализация достигла 1,53 трлн долларов.

Акции Apple дорожают на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов в связи с предстоящим выходом iPhone с поддержкой 5G-сетей, подъемом сервисного бизнеса и успехов компании на рынке носимой электроники. Всего в обороте находится 4,3 млрд акций Apple. Общий объём акций Apple в последние годы снижается, потому что компания активно их выкупает. Это способствует увеличению стоимости оставшихся на рынке ценных бумаг.

Отметки в $1,5 триллиона достигла также и Microsoft. Правда чуть позже на дополнительных торгах котировки просели на 0,8%, и капитализация упала ниже 1,5 трлн долларов. Рост стоимости акций Microsoft связывают с ростом популярности облачных сервисов компании во время пандемии коронавируса.

Акции технологических компаний в целом довольно быстро растут во время пандемии COVID-19, потому что инвесторы сейчас рассматривают их как более безопасное и перспективное вложение, чем покупку акций большинства других компаний. Так, в последнее время стоимость Amazon выросла до 1,3 триллиона долларов, а Alphabet, материнской компании Google, — до одного триллиона.

Аналитики Evercore считают, что именно Apple первой достигнет отметки капитализации в 2 трлн долларов, и сделает это в течение следующих четырех лет. Свой анализ эксперты основывают на консервативном прогнозе, не подразумевающем никаких серьезных скачков стоимости акций Apple в ближайшие годы. Рубеж в $1 трлн компания преодолела в августе 2018 года.