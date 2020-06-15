Инсайдер Джон Проссер подтвердил слухи о том, что Apple работает над своим первым складным смартфоном.

По его информации, существующий прототип складного iPhone на самом деле представляет собой два отдельных дисплея с скругленными металлическими краями в стиле iPhone 11, соединенные шарниром. У него нет "брови", а сложная система Face ID установлена непосредственно в узкую рамку вокруг дисплея.

The memes are funny — but it doesn’t look like they just stuck two phones together.



Even though they’re two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

При этом Проссер уточняет, что в разложенном состоянии устройство выглядит не как два скрепленных iPhone 11, а как цельный безукоризненный девайс. Сама концепция напоминает Microsoft Surface Duo, который может дебютировать на рынке уже в июле с Android на борту.

На данный момент главная проблема, связанная со складными экранами, заключается в том, что через линию сгиба проходит довольно заметная складка. Все складывающиеся смартфоны, выпущенные до сих пор, имеют складку посередине, что не очень хорошо смотрится с эстетической точки зрения.

К сожалению, о сроках выхода такого устройства нет никакой информации. Пока ясно одно — в 2020 году ждать iPhone Fold точно не стоит.