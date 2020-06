Инсайдер Джон Проссер подтвердил слухи о том, что Apple работает над своим первым складным смартфоном.

По его информации, существующий прототип складного iPhone на самом деле представляет собой два отдельных дисплея с скругленными металлическими краями в стиле iPhone 11, соединенные шарниром. У него нет "брови", а сложная система Face ID установлена непосредственно в узкую рамку вокруг дисплея.

The memes are funny — but it doesn’t look like they just stuck two phones together.



Even though they’re two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless.