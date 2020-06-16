Модельный ряд видеоадаптеров AMD Radeon сегодня пополнился мобильным Radeon Pro 5600M. Он предназначен для 16-дюймового Apple MacBook Pro и является первым 3D-ускорителем на основе 7-нм графического ядра Navi с памятью HBM2. Все остальные адаптеры Radeon 5000-й серии, как известно, работают в тандеме с GDDR6.

Radeon Pro 5600M располагает 2560 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти, причём это память HBM2 с 2048-битной шиной. Производительность решения достигает 5,3 TFLOPS.

Заявленный общий уровень энергопотребления графической платы (TGP) Radeon Pro 5600M составляет 50 Вт. Добиться столько низкого значения удалось за счёт снижения максимальной тактовой частоты GPU. В стандартных настольных вариантах при требовательных задачах она может подниматься свыше 1500 МГц в зависимости от моделей.

По данным издания TechCrunch, производительность Radeon Pro 5600M на 75% выше, чем у 5500M.

Стоимость апгрейда до Radeon Pro 5600M будет разной: для более дешёвой модели MacBook Pro 16 она составит 80.000 рублей (или $800), а для более дорогой 70.000 рублей (или $700).