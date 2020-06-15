Военная драма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом получила новую дату релиза — картина выйдет на AppleTV+ 10 июля. Изначально картину хотели показать в кинотеатрах 12 июля, но планы изменила пандемия коронавируса. Ленту смогут посмотреть зрители в 100 странах по всему миру, сообщает издание Deadline.

Действие «Грейхаунд» разворачивается во время Второй мировой войны в 1942 году. Главный герой фильма морской офицер Эрнст Краузе (Хэнкс) никогда не принимал участия в боевых действиях. Приняв командование, он получает задание провести конвой из кораблей через воды Северной Атлантики, переполненные немецкими подводными лодками. Чтобы уйти от преследования врага и сохранить жизни своих подчиненных, ему предстоит проявить все свои навыки и умения.

Сценарий, основанный на романе К.С. Форестера «Добрый пастырь», написал сам Том Хэнкс. Помимо Хэнкса, в картине также снимались Элизабет Шу, Стивен Грэхэм, Карл Глусман, Ли Норрис, Грэйсон Расселл, Девин Друид, Роб Морган и другие артисты. Режиссер Аарон Шнайдер.

Картина была снята студией Sony Pictures и изначально предназначалась для театрального проката. Однако с началом эпидемии коронавируса этот план был пересмотрен. В итоге права на показ драмы выкупила Apple за $70 млн.

Картина с Томом Хэнксом — один из первых полнометражных фильмов, выпущенных на AppleTV+. До этого компания проявляла большую активность лишь в сериалах. Вскоре на AppleTV+ планируется премьера фильма Софии Копполы «На грани» с Биллом Мюрреем и Рашидой Джонс.