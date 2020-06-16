В онлайн магазине Apple появились SSD для самостоятельного апгрейда Mac Pro. Теперь, если места для хранения файлов на вашем Mac Pro стало не хватать, его необязательно нести в сервисный центр чтобы заменить SSD на более объёмный.

Ранее владельцы Mac Pro могли расширить доступное хранилище, приобретая сторонние компоненты. Однако в таком случае они могли лишь установить ещё один накопитель в слот PCIe, а не заменять SSD напрямую. Это первый раз, когда Apple предложила официальный комплект для замены оригинальных SSD‑модулей. При этом комплект от Apple предназначен для самостоятельной установки самим клиентом – без посещения сервисного центра. Инструкции по модернизации накопителя будут доступны на сайте компании.

Стоит обратить внимание на то, что новый Mac Pro защищён процессором T2, который шифрует все данные на компьютере, и просто вытащить старые планки и заменить их на новые не получится. Для этого вам понадобится ещё один компьютер Mac с приложением Apple Configurator 2 и кабель USB-C. Только так вам удастся заставить компьютер принять новую память и начать с ней работать. В противном случае воспользоваться ей по назначению у вас не получится.

Для покупки доступны модули на 1 ТБ (60.000 pyб.), 2 ТБ (100.000 pyб.), 4 ТБ (160.000 pyб.) и 8 ТБ (280.000 pyб.). Это на 20.000 pyб. дороже, чем цена в конфигураторе при покупке нового Mac Pro.