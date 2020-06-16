Европейская комиссия открыла сразу два антимонопольных расследования против Apple касательно функционирования магазина App Store и системы платежей Apple Pay на территории Европейской экономической зоны, сообщается на официальном сайте ведомства.

В правилах App Store для всех продавцов цифрового контента оговорено, что они обязаны пользоваться платежной системой Apple для продажи своих товаров и услуг. При этом с каждой покупки цифрового контента компания взимает комиссию в 30%. Пользоваться сторонними платежными системами разработчики таких приложений не могут, равно как и рассказывать пользователям о возможности приобрести цифровой контент на сторонних ресурсах.

Еврокомиссия заявила, что проверит, обоснованно ли магазин обязывает сервисы использовать свою систему покупки товаров Apple IAP, через которую компания взимает комиссию. Также ЕК проверит, законно ли запрещать разработчикам информировать пользователей об альтернативных способах оплаты контента (например, через сайт сервиса, где стоимость контента может быть меньше, чем в приложении).

«Важно, чтобы действия Apple не лишали потребителей возможности использовать преимущества новых платежных технологий, включая лучший выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены. Поэтому я решила внимательно изучить практику Apple в отношении Apple Pay и ее влияние на конкуренцию», — пояснила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

В том случае, если регулятор сочтет Apple виновной, компании придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.

В самой Apple заявили, что разочарованы решением Еврокомиссии, а обвинения назвали безосновательными. «В конце концов, наша цель проста — предоставить нашим пользователям доступ к лучшим приложениям и сервисам, помня о надежности и безопасности. И мы рады возможности продемонстрировать Европейской комиссии все, что было сделано нами, чтобы достичь этой цели».