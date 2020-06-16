Слухи о том, что Apple планирует наконец-то изменить уже приевшийся дизайн своих моноблоков iMac, появился в сети несколько недель назад. Тогда выяснилось, что грядущие iMac будут сильно напоминать iPad Pro — рамки их экранов станут куда более аккуратными и тонкими.

По информации пользователя Твиттера под псевдонимом iFinder, в коде утекшего в сеть билда iOS 14 нашли обновленную иконку iMac. Судя по доступному изображению, новый моноблок Apple действительно должен немного измениться внешне — у него будут тонкие одинаковые рамки со всех четырёх сторон.

Слева — новый iMac, справа — старый

По слухам, новинка получит чип T2, графику AMD Navi и SSD накопитель. При этом источники отдельно сообщают о желании Apple отказаться от Fusion Drive.

Предполагается, что новый iMac будет анонсирована на WWDC 2020.