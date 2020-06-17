По словам аналитика Дэна Айвса из Wedbush, Apple откажется от комплектной гарнитуры для уменьшения себестоимости новых смартфонов и повышения спроса на беспроводные наушники AirPods. Ранее об этом уже заявлял аналитик Мин-Чи Куо.

Спрос на AirPods в 2020 году значительно увеличится, уверен Айвс. За год Apple отгрузит 85 миллионов беспроводных наушников, что окажется на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. На повышение спроса в том числе повлияет решение Apple исключить проводные наушники EarPods из комплекта iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Помимо этого Айвс уверен в том, что Apple запустит новые iPhone 12 примерно в то же время, что и iPhone X. По его сведениям компании удалось нормализовать цепочки поставок быстрее, чем прогнозировалось ранее. На основании этого он считает, что Apple представит широкой публике новые iPhone 12 в конце сентября, а их продажа начнётся в начале октябре.

Аналитик ожидает, что Apple представит четыре модели iPhone 12 с поддержкой сетей связи 4G и 5G. Скорее всего, iPhone 12 и iPhone 12 Max получат поддержку LTE, тогда как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать в 5G-сетях. Он также отметил, что по крайней мере одна из новинок будет стоить менее $1000, несмотря на поддержку сетей связи пятого поколения.