Через экосистему App Store прошло платежей и покупок на $519 миллиардов, сообщается в свежем исследовании, выполненном по заказу Apple независимой компанией Analysis Group. Наиболее прибыльными категориями стали покупки в приложениях, цифровые товары и сервисы, а также реклама в приложениях.

Согласно опубликованным данным, наибольшая доля продаж пришлась на реальные товары и услуги — 413 миллиардов долларов. Из них 268 миллиардов долларов — это продажи через приложения для мобильной коммерции, в основном, ритейла. Приложения для путешествий, например, Expedia и United, принесли 57 миллиардов долларов, приложения для перевозок — такие, как Uber и Lyft — 40 миллиардов.

Оборот в секторе цифровых товаров и услуг составил 61 млрд. долларов — в эту категорию вошли стриминговые приложения, софт для фитнеса, образования, электронные книги и аудиокниги, подписки на новости и журналы, а также сервисы знакомств и др.

Рекламные продажи внутри приложений принесли $45 миллиардов, причём 44% этой суммы пришлось на игры. Неигровые приложения, которые приносят наибольшие доходы от внутренней рекламы, часто бесплатны для скачивания и использования: к таким приложениям относятся Twitter и Pinterest. Во многие приложения также встроена возможность платного доступа к некоторому контенту: например, это приложения The New York Times и MLB.com.

85% из $519 млрд - это доходы сторонних разработчиков и компаний, а не самой Apple. App Store был открыт в 2008 году и с тех пор выплатил разработчикам более $155 млрд. Сейчас в App Store свыше 2 млн приложений. Каждую неделю магазин посещают 500 млн человек из 175 стран, отметили в Apple.