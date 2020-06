Вскоре после анонса смартфона iPhone SE (2020) в сети начали появляться первые слухи о грядущем релизе доступного планшета Apple. Благодаря очередной инсайдерской публикации были раскрыты предполагаемые характеристики будущего iPad 8, презентация которого может состояться уже в ближайшее время.

Новинка, по словам источника, базируется на однокристальной системе Apple A12 Bionic, которая лежит в основе iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Этот чип является довольно мощным и может посостязаться по производительности со многими ноутбуками под управлением Windows 10.

The new iPad’s (8th)

- A12 Bionic (According to my source & @MauriQHD )@MauriQHD is a leaker! He told us some leaks about Apple &Samsung. https://t.co/eDUpFPkWqK