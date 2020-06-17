Вскоре после анонса смартфона iPhone SE (2020) в сети начали появляться первые слухи о грядущем релизе доступного планшета Apple. Благодаря очередной инсайдерской публикации были раскрыты предполагаемые характеристики будущего iPad 8, презентация которого может состояться уже в ближайшее время.

Новинка, по словам источника, базируется на однокристальной системе Apple A12 Bionic, которая лежит в основе iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Этот чип является довольно мощным и может посостязаться по производительности со многими ноутбуками под управлением Windows 10.

The new iPad’s (8th)

- A12 Bionic (According to my source & @MauriQHD )@MauriQHD is a leaker! He told us some leaks about Apple &Samsung. https://t.co/eDUpFPkWqK — Apple RUMORs (LEAKS) (@a_rumors0000) June 14, 2020

Помимо этого, предполагается наличие кнопки Home с Touch ID, а также IPS-экрана с диагональю 10,2 дюйма. Утверждается, что в минимальной конфигурации гаджет оснастят накопителем объёмом 64 ГБ.

Дизайн устройства, по слухам, останется прежним: Apple сохранит аппаратную клавишу «Домой» с интегрированным сканеров отпечатков пальцев на фронтальной панели. Предполагаемая стоимость новинки составит $329 за базовую версию.