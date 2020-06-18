Судя по всему Apple не оставила идею выпустить беспроводную зарядную станцию AirPower. Инсайдер Джон Проссер опубликовал у себя в Twitter новое фото, на котором изображён прототип с кодовым именем «С68».

Впервые об AirPower заговорили в 2017 году. Купертинский гигант обещал выпустить беспроводную зарядку к 2019 году. Но к моменту релиза инженеры не смогли устранить один большой недостаток — при попытке зарядить Apple Watch зарядка начинала перегреваться. Поэтому официальный релиз AirPower так и не состоялся.

На изображениях видно, что станция успешно справляется с зарядкой Apple Watch и AirPods — они лежат на одной стороне. Другая часть, вероятно, будет использоваться для зарядки iPhone. Несколько месяцев назад Проссер заявил, что Apple решила эту проблему путём добавления в конструкцию чипсета A11, который должен динамически управлять температурой зарядного устройства.

Новая беспроводная зарядка Apple подключается к сети при помощи USB Type-C. Если у Apple не возникнет каких-либо других трудностей, то AirPower выйдет в четвёртом квартале 2020 или первом квартале 2021 года по цене 250 долларов.