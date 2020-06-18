Инсайдер Джон Проссер намекнул, что Apple может переименовать iOS в iPhone OS, и таким образом вернуться к первоначальному названию системы.

Данную информацию также подтвердил Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS. Стоит заметить, что операционная система смартфонов Apple ранее носила имя iPhone OS, которое было сменено на iOS после выхода первого iPad в 2010 году.

Это будет логичным решением, учитывая названия других ОС компании: iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

Также Вайнбах сказал, что в письме говорится о переименовании iPhone в Apple Phone, что кажется маловероятным в виду колоссальной узнаваемости текущего названия смартфона. Ожидается, что объявление о смене названия мобильной операционной системы будет сделано в ходе конференции WWDC 2020, которая начнётся 22 июня и будет проходить в онлайн-формате.