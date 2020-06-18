Основатели сервиса для управления проектами и совместной работы Basecamp — Джейсон Фрид и Дэвид Хайнмайер Хэнссон — представили новый сервис электронной почты под названием Hey. Доказав с помощью Basecamp, что удаленная работа может быть эффективнее офисной, они взялись за новую задачу — совершить аналогичный переворот в области цифровой переписки.

Basecamp выпустила почтовый сервис Hey 15 июня. Его основная особенность — «умная» сортировка писем, которая разделяет все сообщения на категории «важные», «лента» и «квитанции». Сервис стоит 99 долларов в год, но подписку даже в приложении нужно оформлять через сайт Hey — это и стало причиной проблем с App Store.

Ханссон сказал, что Apple ведет себя как «гангстер», отказываясь выпускать обновления с исправлениями ошибок. По его словам, из Apple позвонили ему и настойчиво попросили добавить подписку в само приложение, чтобы предотвратить его удаление. «Я был озадачен тем, насколько наглой была эта угроза», — сказал Ханссон . «Я думал, что они должны были обернуть угрозы в эвфемизмы или что-то в этом роде. Но все было сказано довольно четко».

Like any good mafioso, they paid us a visit by phone. Stating that, firstly, that smashing our windows (by denying us the ability to fix bugs) was not a mistake. Then, without even as much of a curtesy euphemism, said they'd burn down our store (remove our app!), lest we paid up. — DHH (@dhh) June 16, 2020

Как пояснила Apple ресурсу Protocol, компания требует от всех разработчиков следовать правилам App Store. Согласно гайдлайнам, приложение должно внедрить покупки внутри приложения, даже если продаёт подписки или контент где-то ещё. Компания отметила, что приложение Hey не должны были одобрить для App Store с самого начала.

При этом корпорация не против того, чтобы Hey продавал подписку через свой сайт, — но настаивает, что у пользователей должна быть возможность оформить такую подписку и через встроенные покупки. Деньги, заработанные таким образом, подчеркивают в Apple, идут на поддержку App Store как платформы для разработчиков.

Ханссон считает, что Apple лукавит, когда заявляет о равенстве правил для всех разработчиков. Он привёл в пример Netflix, который отключил оплату подписки в приложении ещё в 2018 году, но его не удалили из магазина.

По словам Кейси Ньютона из The Verge, в App Store есть как минимум два почтовых сервиса — Superhuman и Newton — которые не отдают Apple 30% с подписок, оформленных пользователями. Все финансовые операции, как и в случае с Hey и Basecamp, проходят через официальные сайты компаний. Кейси сделал вывод, что политики Apple носят «выборочный» характер и могут меняться от компании к компании.

Накануне стало известно, что ситуация с App Store привлекла внимание европейских властей, которые запустили антимонопольное расследование. «Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции», — говорится в пресс-релизе органа власти.

Не обошёл вниманием данный инцидент и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он назвал «безумной» комиссию в 30%, которую взимают Apple и Google с разработчиков за покупки в приложениях, загруженных из App Store и Google Play.