Основатели сервиса для управления проектами и совместной работы Basecamp — Джейсон Фрид и Дэвид Хайнмайер Хэнссон — представили новый сервис электронной почты под названием Hey. Доказав с помощью Basecamp, что удаленная работа может быть эффективнее офисной, они взялись за новую задачу — совершить аналогичный переворот в области цифровой переписки.

Basecamp выпустила почтовый сервис Hey 15 июня. Его основная особенность — «умная» сортировка писем, которая разделяет все сообщения на категории «важные», «лента» и «квитанции». Сервис стоит 99 долларов в год, но подписку даже в приложении нужно оформлять через сайт Hey — это и стало причиной проблем с App Store.

Ханссон сказал, что Apple ведет себя как «гангстер», отказываясь выпускать обновления с исправлениями ошибок. По его словам, из Apple позвонили ему и настойчиво попросили добавить подписку в само приложение, чтобы предотвратить его удаление. «Я был озадачен тем, насколько наглой была эта угроза», — сказал Ханссон . «Я думал, что они должны были обернуть угрозы в эвфемизмы или что-то в этом роде. Но все было сказано довольно четко».

Like any good mafioso, they paid us a visit by phone. Stating that, firstly, that smashing our windows (by denying us the ability to fix bugs) was not a mistake. Then, without even as much of a curtesy euphemism, said they'd burn down our store (remove our app!), lest we paid up.