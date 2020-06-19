Линейка телефонов iPhone 12 будет оснащена новейшим 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X60. Об этом сообщает интернет-издание DigiTimes.

Сообщается, что TSMC начнёт производство процессоров Apple A14 и модемов Snapdragon X60 уже в этом месяце. Оба чипа будут производиться по нормам 5-нм техпроцесса. Согласно имеющимся данным, X60 обеспечит более высокую энергоэффективность и будет занимать меньше места на плате смартфона, чем X55.

Устройства, оснащённые новыми чипами смогут агрегировать данные из диапазонов mmWave и sub6 для достижения оптимального сочетания покрытия сети с высокой скоростью передачи данных и низкой задержкой. Скорость скачивания будет достигать 7,5 Гбит/с, а скорость отдачи — 3 Гбит/с.

Ранее Qualcomm заявляла, что новый модем стоит ждать в готовых устройствах не ранее начала 2021 года.