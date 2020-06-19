Согласно источнику издания 9to5Mac, Apple планирует кардинально обновить приложение «Подкасты» в новой версии системы. Одним из главных изменений станет вкладка «Для вас», как в Apple Music. В этом разделе будут отображаться рекомендации на основе предпочтений пользователей. Пользователи также смогут следить за подкастами, которые интересны их друзьям.

Ещё одна новая функция заключается в возможности создателей подкастов предлагать аудитории бонусный контент. Материалы будут доступны в той же ленте, что и список подкастов, но отдельно от обычных эпизодов. Нечто подобное сейчас есть в приложении Apple TV.

Стоит отметить, что долгое время купертиновцы практически не уделяли внимание своему приложению «Подкасты». Однако в последнее время интерес к подкастам снова возрос. Эту тенденцию активно использует компания Spotify. Последняя вкладывает значительные средства в создание эксклюзивных подкастов, которые привлекают в сервис большое количество пользователей.

В мае Bloomberg сообщила о планах Apple по созданию оригинальных подкастов. Часть из них будет ответвлением от проектов Apple TV+, другие могут стать основой для последующей адаптации в формате видеоконтента для TV+.