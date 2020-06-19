Apple не станет менять правила App Store из-за жалоб разработчиков на принуждение внедрять оплату внутри приложений. По мнению компании, приложение почтового сервиса Hey просто не работает на iOS, а его создатели пошли на осознанное нарушение правил.

Фил Шиллер, вице-президент Apple по глобальным коммуникациям, в письме ресурсу TechCrunch заявил, что компания не станет менять правила из-за жалоб, а почтовое приложение Hey вовсе опубликовали по ошибке.

«Ты загружаешь приложение, и оно не работает — это не то, что мы хотим видеть в магазине. Именно поэтому Apple требует, чтобы оплата внутри приложения предлагала ту же функциональность, что и везде», - заявил Шиллер.

Когда через приложение нельзя ничего оплатить или зарегистрироваться, это нарушение правил App Store. Однако Apple делает исключения, но только для определённого типа контента — музыки, книг и кино.

По мнению Шиллера, Hey явно не подходит под исключение, а Apple не собирается их расширять. «Электронная почта никогда не была и не является исключением из правил», — отметил вице-президент компании.

Шиллер сказал, что Apple требует от разработчиков использовать внутреннюю оплату и платёжную систему компании лишь для того, чтобы опыт пользователей в приложении был «хорошим и безопасным». Создатели Hey могли бы назначить разные цены в приложении и на сайте, а также выпустить бесплатную версию на iOS, возможности которой расширялись бы через покупку на сайте, тем самым решив проблему.

В письме, которое Apple отправила в том числе и разработчикам Hey, компания отдельно подчеркнула, что Basecamp (создатель почтового сервиса) выпустила несколько приложений в App Store. Но в течение последних восьми лет ни одно из них не использовало внутренние платежи, и, соответственно, компания не могла получить с этого никакой выгоды.