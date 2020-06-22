На конференции WWDC 2020 Apple представила iOS 14 с виджетами и новым домашним экраном. Для разработчиков обновление доступно уже сейчас, бета-версия появится в июле, для всех пользователей — осенью. Его смогут загрузить владельцы iPhone 6s и новее.

В первую очередь изменения коснулись главного экрана. Функция App Library позволяет автоматически сгруппировать приложения по тематике (соцсети, игры, недавно скачанные) и просматривать их в сгруппированных папках.

Появилась новая «галерея виджетов», в которую можно легко добавить новые и настроить уже имеющиеся виджеты. Из неё же пользователь может выбрать нужный виджет и добавить на домашний экран. Мини-превью приложения показывается прямо в иконке виджета. Кроме того, появилась так называемый автоматический «умный стэк» виджетов приложений, подходящих под конкретное время суток.

Ещё одной полезной функцией можно назвать режим «картинка в картинке», внедрённый на системном уровне. Как и в macOS, окно с видеоконтентом можно передвигать поверх остальных приложений, менять в размерах и убирать с рабочей области полностью, оставляя воспроизведение в фоновом режиме.

Apple показала функцию App Clips, которая позволяет запускать сжатые версии приложений мгновенно, без необходимости их загружать. Она будет работать с помощью NFC: так, например, можно будет арендовать электросамокат без регистрации и скачивания приложения. Размер урезанной версии не превысит 10 МБ. Скачать AppClips можно будет из браузера или по OR-коду.

Фирменный голосовой помощник Siri также подвергся существенной переработке. Он получил новый удобный интерфейс: вместо полноэкранного режима при вызове ассистента теперь появляется небольшая анимированная иконка Siri. Благодаря новому компактному режиму подсказки от Siri можно получать в виде обычных уведомлений, а различные действия вроде открытия приложений выполняются сразу же. Помимо этого, ассистент стал умнее и теперь умеет отправлять голосовые сообщения и моментально переводить фразы на другие языки.

В «Картах» улучшили детализацию, добавили возможностей для навигации и многое другое. Добавлены функции рекомендаций и гиды. При этом гид-маршруты будут составлять не кто попало — Apple будет отбирать бренды, заслуживающие доверия. К сожалению, пока это будет доступно лишь в нескольких городах и, скорее всего, только в США.

Еще одно обновление в iOS 14 — цифровая версия автомобильного ключа, позволяющая отпирать и заводить машину при помощи айфона с новой операционкой. Функция реализована при помощи интерфейса ТАС. Первым автомобилем, совместимым с новой функцией, станет одна из моделей BMW 2021-го модельного года. Apple также работает с автопроизводителями над разработкой единого стандарта, который позволит выполнять те же задачи, даже не доставая смартфон из кармана — авторизация для открытия и запуска автомобиля будет происходить при помощи "сверхширокополосного" чипа U1.

Наконец-то в системе переработали окно звонков: теперь оно не занимает весь экран, а всплывает в виде уведомления.

Для разработчиков iOS 14 доступна с 22 июня, публичная бета в июле, а релиз осенью.