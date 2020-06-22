В рамках презентации WWDC 2020 Apple представила новую macOS 10.16 — Big Sur, которая получила дизайн, по стилю похожий на iOS.

По словам старшего вице-президента по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, macOS Big Sur получит "самое значительное обновление дизайна с момента выхода Mac OS X". Некоторые элементы дизайна, включая скругленные углы окон, значки в Dock, цветовую гамму и текстуры, новая операционка переймет у iOS, но при этом останется узнаваемой.

В macOS появился центр управления, как на iOS — его можно вызвать по отдельной кнопке в правой части экрана. Там сгруппировали основные настройки устройства, за которыми раньше приходилось заходить в отдельное приложение.

Также переработали центр уведомлений. Теперь в нём отображается больше интерактивных обновлений и виджетов разных размеров — по задумке Apple они должны позволить получить нужную информацию быстрее.

Многие кнопки теперь хромированы и подсвечиваются при наведении курсора мыши. Полупрозрачности стало больше, а значки приложений в Dock напоминают их аналоги из iOS.

Вместе с основным интерфейсом системы переработке подверглись и многие стандартные приложения. Среди них: «Фото», «Почта», «Заметки», программы из пакета iWork и «Сообщения». Причем в случае с мессенджером речь идет не о простом редизайне, а о расширении возможностей. В macOS Big Sur «Сообщения» получили ряд опций, которые уже есть в мобильном приложении. Речь идет о смайлах, некоторых фишках для групповых чатов и т.д.

Приложение «Карты» было полностью переработано для macOS Big Sur, и в нём появились новые функции для путешествий и исследования мира.

Изменения, коснувшиеся Safari, были названы самыми крупными с момента выхода браузера в 2003 году. Стартовую страницу теперь можно персонализировать, установив собственное фоновое изображение, и настроить под себя список для чтения, вкладки iCloud и другие разделы. Также новая версия Safari получила встроенную функцию перевода, умеющую переводить целые сайты на семь языков.

Safari также получил поддержку расширений, созданных для других браузеров, и специальный магазин дополнений. В отличие от некоторых браузеров, Safari позволит настроить на каких сайтах расширения будут работать. Также появились новые функции конфиденциальности, в том числе функция отчёта о конфиденциальности, в котором подробно описаны действия, предпринятые браузером для предотвращения отслеживания посещаемых пользователем веб-сайтов.

С Xcode 12 создавать приложения для macOS ещё проще. Значительно переработанное приложение SwiftUI позволяет разработчикам создавать приложения с общим кодом, которые работают на всех платформах Apple, а также с добавлять в них собственные функции Mac, такие как окна настроек. Кроме того, теперь можно использовать SwiftUI для ещё большего числа задач и расширять возможности виджетов для Mac, iPhone и iPad с помощью общего кода Swift.

Приложение Mac Catalyst появилось в операционной системе macOS Catalina в прошлом году. С ним разработчикам стало проще адаптировать для Mac приложения, изначально созданные для iPad. В macOS Big Sur у Mac Catalyst изменился дизайн и появились новые функции. Теперь Mac Catalyst предлагает разработчикам новые API и даёт возможность контролировать внешний вид и работу своих приложений.

Система станет доступна для всех желающих осенью 2020 года. Обновиться на неё смогут владельцы 12-дюймовых MacBook 2015 года и новее, MacBook Air 2013 года и новее, MacBook Pro 2013 года и новее, Mac mini 2014 года и новее, iMac 2014 года и новее, iMac Pro 2017 года и новее, а также Mac Pro 2013 года и новее.

Публичная бета, в свою очередь, появится в июле. Разработчики же могут оценить нововведения уже сегодня.