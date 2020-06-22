Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные. Об этом компания рассказала в ходе своей ежегодной конференции WWDC 2020.

Об "историческом дне для Mac" объявил в ходе онлайн-трансляции Тим Кук. Главными причинами компания называет энергоэффективность чипов на этой архитектуре, возможность добавлять прямо в центральный процессор любые нужные ей сопроцессоры и другие компоненты, а также полная унификация платформы между ее устройствами. Это означает, что в будущем на macOS можно будет запускать приложения, созданные для iOS и iPadOS.

Apple отмечает, что некоторые крупные разработчики заранее получили инструменты и начали адаптировать свои приложения под новую платформу. В их числе Microsoft, которая уже адаптировала Office, а также Adobe, создавшая ARM-версию полноценных Photoshop и Lightroom. Во время презентации Apple показала работу всех этих приложений, а также своего видеоредакторв Final Cut Pro на тестовом компьютере Mac Mini с Apple A12Z из iPad Pro с 16 гигабайтами памяти. С сегодняшнего дня этот компьютер будет доступен для разработчиков.

По словам Apple, для разработчиков полноценный перевод своих программ на новую платформу займёт «считанные дни». Для тех, кто не успеет перенести свои приложения под новую архитектуру, компания создала технологию Rosetta 2, которая позволит автоматически адаптировать их. Технология Universal 2, наоборот, позволит запускать приложения для процессоров Apple на Intel.

Первые компьютеры с процессором Apple выйдут в конце 2020 года. Компания рассчитывает завершить переход в течение двух лет. При этом Apple продолжит выпускать обновления операционной системы для компьютеров Mac на базе Intel на протяжении "многих лет".

Предположительно, первым компьютером Apple на ARM-процессоре, который поступит в продажу, станет 13-дюймовый MacBook Pro.