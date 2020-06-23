На всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 Apple представила новую операционную систему для iPhone — iOS 14. Одной из многочисленных новинок в ней стала функция Digital Car Keys, которая позволит использовать iPhone как ключ для автомобиля.

В данном случае идея максимально проста: автомобиль можно открыть и завести без ключа, используя лишь iPhone. Причём ключ вообще можно оставить дома. В разработке Digital Car Keys принимали участие специалисты BMW, поэтому именно владельцы машин баварской марки первым смогут воспользоваться смартфоном в качестве ключа.

Функция использует связь ближнего радиуса действия (NFC), а владелец авто должен держать свой iPhone или Apple Watch рядом с дверью, чтобы эта система полностью работала. Человек должен подтвердить свою личность, используя либо Face ID, либо Touch ID, после чего автомобиль разблокируется. Также есть опция Express, чтобы пропустить этап аутентификации.

Владелец автомобиля сможет поделиться цифровым ключом со своими друзьями или родственниками количеством до пяти человек, отправив им копии ключа через сервис iMessage. При этом хозяин машины сможет индивидуально выставить для них ограничения по отдаче двигателя, максимальной скорости или громкости аудиосистемы. Настраивать ограни­чения можно как в мульти­медийной системе автомобиля, так и на смартфоне через Apple Wallet.

Для эксплуатации цифрового ключа на iPhone необходимо установить приложение BMW Connected. Функция продолжит работать, даже если батарея смартфона разрядится, но в данном случае у владельца машины будет не более пяти часов. Кроме того, её можно использовать с часами Apple Watch.

Digital Car Keys будет доступна в 45 странах мира для моделей BMW 1-Series, 2-Series, 3-Series, 4-Series, 5-Series, 6-Series, 8-Series, X5, X6, X7, X5M, X6M и Z4, выпущенных после 1 июля 2020 года. Цифровой ключ будут поддерживать смартфоны iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2 поколения), а также часы Apple Watch Series 5.

Хотя Digital Car Keys была представлена как часть iOS 14, она также будет доступна с выходом iOS 13.6, которая сейчас проходит бета-тестирование.

Apple также представила новое поколение цифровых ключей для автомобилей на основе технологии Ultra Wideband, которые задействуют процессор U1 для пространственного ориентирования и позволят отпирать двери будущих моделей автомобилей, не доставая iPhone из кармана или сумки. Эта технология станет доступна уже в следующем году.