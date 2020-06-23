Apple представила первый тизер сериала «Основание», который будет показывать стриминговый сервис Apple TV+. Проект основан на одноименном цикле книг культового писателя-фантаста Айзека Азимова.

Трейлер открывается словами исполнительного продюсера проекта Дэвида Гойера: «Люди пытались экранизировать "Основание" более пятидесяти лет. Эти романы, например, оказали огромное влияние на "Звёздные войны". Это величайшая научно-фантастическая работа всех времён. История растягивается, размах ширится, события разворачиваются в течение тысячи лет. Если когда-либо и была компания, которая надеялась улучшить жизнь людей с помощью технологий и коммуникаций, — это Apple. И это очень близко идеям, которые озвучивал Азимов».

Сюжет рассказывает о великой Галактической Империи — союзе множества планет, заселённых землянами — её расцвете, стремительном закате и последующем (великом) возрождении. Сериал не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.

Действие оригинальной серии романов происходит во времена, когда представители людской расы разбросаны по нескольким планетам Вселенной, контролируемым Галактической империей. Выдающийся ученый Хэри Селдон, опираясь на математические методы психоистории, предсказывает скорое падение существующей властной системы и наступление Темного века продолжительностью в 30 тысяч лет. Узнав об этом, герой задается целью собрать талантливых специалистов и инженеров, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.

Главные роли в ленте исполнили Джаред Харрис, известный по мини-сериалу «Чернобыль» и фильму «Шерлок Холмс: Игра теней», а также Ли Пейс, который снимался в картине «Остановись и гори» и трилогии «Хоббит».

Сериал впервые был анонсирован в 2018 году, но в марте этого года производство шоу было прервано из‑за распространения коронавируса. В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера состоится в 2021 году.