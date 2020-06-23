На конференции для разработчиков WWDC Apple объявила о предстоящем изменении правил App Store, которое может ознаменовать существенный сдвиг в работе рынка. Вскоре разработчики смогут оспаривать не только отклонение приложения, но и правило, побудившее к отказу.

Также компания пообещала, что для приложений, которые уже есть в магазине, исправление ошибок больше не будет задерживаться из-за проверки на нарушение правил. Исключение коснётся только юридических проблем.

Об изменениях объявили после скандала вокруг приложения инновационного сервиса электронной почты Hey. Apple отклонила iOS-приложение из-за того, что разработчик - компания Basecamp - не включила в него возможность купить подписку через App Store, продавая ее при этом только через свой сайт. В Apple указали на то, что для тех, кто подписку не купил, программа обладала нулевой функциональностью.

В интервью TechCrunch вице-президент Apple по глобальным коммуникациям Фил Шиллер заявил, что компания не рассматривает какие-либо изменения в правилах, которые позволили бы Hey и другим приложениям с аналогичными моделями работать в App Store без уплаты процентов.

На этой неделе конфликт разрешился - Hey добавил в приложение демонстрационную подписку, позволяющую попробовать сервис со случайно сгенерированным адресом в течение 14 дней, а также реализовал поддержку корпоративных аккаунтов. В результате Apple разместила Hey для iOS в App Store, хотя возможности оформить подписку там так и не появилось.

Объявленные изменения в правилах App Store начнут действовать уже этим летом.