Телевизионная приставка Apple TV 4K, несмотря на наличие в названии "4K", не всегда позволяет работать с контентом в столь высоком разрешении. В частности, устройство не позволяет выводить поток с YouTube в разрешении выше Full HD. Однако ситуация изменится с выходом обновления tvOS 14.

В новой операционной системе tvOS 14, которую Apple кратко представила в ходе открытия WWDC, появилось несколько важных обновлений для Apple TV. Прежде всего, она, наконец-то, стала поддерживать видеокодек VP9, который все чаще применяется стриминговыми сервисами, а YouTube перевел на него большую часть 4К-роликов. Многие производители устройств обеспечили его поддержку, но Apple в своё время отказалась от использования этого формата в пользу технологии HEVC. Очевидно, в Купертино наконец-то смогли решить вопрос о поддержке кодека VP9 в операционной системе.

Про кодек AV1, который стриминговые сервисы только начали применять, на презентации не было сказано ни слова. Видимо, о нем «вспомнят» при запуске приставки нового поколения, потому что нынешней он просто не по зубам.

Вместе с тем разработчики, установившие первую бета-версию iOS 14, сообщают, что разрешение видеороликов в приложении YouTube теперь также достигает 4K, причём есть поддержка HDR. Правда, учитывая разрешения экранов iPhone, необходимость этого под большим вопросом, но всё же в бета-версии новой ОС такой пункт в YouTube имеется.