По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, Apple намерена выпустить новую модель своих беспроводных наушников AirPods 3 в первой половине 2021 года. При этом новинка получит дизайн, схожий с AirPods Pro.

Эксперт утверждает, что дизайн AirPods 3 существенно изменится в сравнении с оригиналом. Наушники станут более похожими на AirPods Pro, что должно сделать их более удобными, а звук — более качественным. Самый главный недостаток классических AirPods — то, что они не слишком хорошо держатся в ушах многих пользователей. В AirPods Pro эта проблема решена за счет разных насадок и другой формы корпуса.

Куо уверен, что продажи AirPods вырастут в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире и связанный с этим финансовый кризис. Пик продаж AirPods произойдет в конце года, когда Apple предложит новые акции и, вероятно, снизит цены актуальных моделей AirPods.

Минг-Чи Куо также подтверждает предыдущие инсайдерские сведения о том, что все четыре модели линейки iPhone 12 не будут включать комплектные наушники. Это будет сделано для того, чтобы подстегнуть и без того отличные продажи AirPods.