Инсайдер под ником @laobaiTD утверждает, что Apple укомплектует смартфоны серии iPhone 12 зарядным устройством мощностью 20 Вт. Он также опубликовал качественные изображения самого зарядника в своём твиттере.

Инсайдер не уточнил, какие модели iPhone 12 получат более мощный зарядный адаптер в комплекте. В прошлом году зарядное устройство на 18 Вт получили только iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, в то время как более дешёвый iPhone 11 довольствовался зарядкой на 5 Вт.

В адаптере будет установлен разъем USB Type-C для подключения кабеля. Однако сами смартфоны, судя по всему, сохранят порт Lightning.

Одновременно с этим ресурс MySmartPrice сообщает, что новый адаптер питания с разъёмом USB Type-C и таким же номером модели, как у блока питания, изображённого на опубликованном выше снимке (A2305), был замечен в базе данных сертификации электронных устройств Норвегии. Адаптер был сертифицирован ещё 28 февраля этого года. Кроме того, в Норвегии и Австралии было сертифицировано зарядное устройство с модельным номером А2247, подробности о котором неизвестны.

Ожидается, что в этом году Apple представит сразу четыре новых смартфона. Два более доступных с диагоналями 5,4 и 6,1 дюйма и два более мощных решения с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. Отличительной особенностью последних станет сканер LiDAR.