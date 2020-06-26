Одной из главных новостей этой недели стал переход Apple на собственные ARM-процессоры в компьютерах Mac. Сама компания уверяет, что это решение было принято с целью управлять как программной, так и аппаратной составляющей своих устройств для достижения лучшей производительности. Однако бывший инженер Intel уверяет, что истинная причина была в другом.

В интервью изданию PC Gamer, бывший ведущий инженер Intel Франсуа Пьеноэль рассказал, что переломным моментом для Apple стал 2015 год, когда Intel выпустила процессоры Core семейства Skylake на одноименной микроархитектуре. Данное семейство ЦП не соответствовало стандартам качества и тянуло за собой ряд сопутствующих проблем.

«Обеспечение качества Skylake было больше, чем проблемой, — считает г-н Пьеноэль. — Ситуация была просто ужасной. Мы слишком часто сталкивались с неприятными мелочами внутри Skylake. По сути, наши коллеги из Apple были первыми, кто обнаруживал проблемы в архитектуре. И это очень, очень плохо. Когда ваши клиенты начинают находить почти столько же ошибок, сколько инженеры компании, это не может привести к успеху».

По мнению Пьеноэля, проблемы с чипами Skylake стали действительно переломным моментом. Apple якобы и до этого задумывалась о переходе на собственные ARM-чипы, но именно ошибка со стороны Intel стала истинной причиной, побудившей руководство из Купертино принять окончательное решение.

После Skylake Intel находится в периоде относительного застоя, предлагая старую архитектуру на 14-нм техпроцессе под новыми обертками Kaby Lake, Coffee Lake, Coffee Lake-Refresh и Comet Lake, разве что с увеличенным количеством ядер и минорными шлифовками.

Впрочем, всё сказанное выше отражает лишь частное мнение бывшего сотрудника Intel, и в реальности уход Apple от архитектуры x86 может быть обусловлен чем-то другим.