Переход на собственный процессор принесет пользователям macOS много преимуществ, но при этом придется попрощаться с определенными функциями, к которым многие пользователи привыкли за годы использования операционной системы от Apple. Речь идет о Boot Camp и возможности установить Windows 10 параллельно с macOS.

Это связано с тем, что Microsoft предоставляет Windows 10 для ARM только для OEM-производителей для первичной установки на компьютеры. «Microsoft лицензирует Windows 10 для ARM только для OEM-производителей», — сказал представитель софтверного гиганта, комментируя данный вопрос. В ответ на вопрос о вероятности того, что Microsoft изменит свою политику в этом плане, представитель компании сказал, что на данный момент ему «нечего сказать по этому вопросу».

То, что Boot Camp не будет поддерживаться на компьютерах Mac с ARM-чипами, подтвердил старший вице-президент по разработке ПО Apple Крейг Федериги. Вместо этой утилиты он порекомендовал пользоваться платформами для виртуализации, такими как VMWare или Parallels.

Однако Rosetta 2, которая позволяет автоматически адаптировать приложения под новую архитектуру, не будет поддерживать виртуальные машины. VMWare, Parallels и подобные программы необходимо будет полностью переписать под будущие Mac, и пока неясно, будут ли доступны работоспособные решения для запуска Windows 10 на ARM (учитывая сложности с лицензированием), или же VMWare, Parallels и другие компании возьмут на себя обязательства по созданию виртуальных машин с поддержкой Windows.

На WWDC20 Apple продемонстрировала работу Parallels Desktop с Linux на виртуальной машине, но о поддержке Windows не упоминалось. Компания VMWare поинтересовалась у своего сообщества, как они будут использовать виртуализацию Fusion на компьютерах Mac на базе ARM, но пока разработчики не взяли на себя никаких обязательств по созданию нового приложения.

Таким образом, ситуация с операционной системой Microsoft на будущих Mac с ARM выглядит довольно туманной.