Новая версия браузера Safari, которая появится одновременно с macOS 11 и iOS 14, получит возможность авторизации на различных сайтах с помощью Touch ID или Face ID вместо ввода пароля. Об этом заявили разработчики на проходящей сейчас конференции WWDC 2020.

Наличие функции авторизации на сайтах с помощью Face ID или Touch ID было подтверждено в бета-версии Safari. Функция построена на базе компонента Web Authentication API и стандарта FIDO2. Она призвана сделать процесс входа на сайты таким же простым, как авторизация в приложениях, защищённых от постороннего доступа с помощью Face ID или Touch ID.

Web Authentication API призван максимально упростить вход пользователя на сайт. Пароли, которые используются сейчас повсеместно, не дают такого уровня защиты, так как злоумышленники могут их подобрать. Web Authentication API задействует шифрование и может использоваться с другими средствами обеспечения безопасности, такими как биометрические данные или аппаратные ключи безопасности. Владельцам сайтов потребуется добавить поддержку Web Authentication API на свои ресурсы.

Apple опубликовала видео, объясняющее как работает новая функция, а также ссылки на полезные ресурсы, которые могут понадобиться разработчикам.