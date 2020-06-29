В комплекте со смартфонами из линейки iPhone 12 не будет традиционного зарядного адаптера. Об этом сегодня сообщил аналитик Мин-Чи Куо, тем самым подтвердив первую утечку об этих планах Apple от аналитиков компании Barclays.

Ранее появился слух, что Apple не станет включать в комплектацию iPhone 12 проводные наушники EarPods и адаптер Lightning для их подключения к смартфону. Это вполне логично, ведь компания выпускает беспроводные наушники AirPods и AirPods Pro и предпочла бы, чтобы пользователи приобретали их в нагрузку к устройству.

Что же касается 20-ваттного зарядного устройства, фотографии которого недавно появились в Сети, то оно действительно выйдет, но будет продаваться отдельно, а также идти в комплекте с новыми планшетами.

Куо считает, что отказ от комплектных аксессуаров позволит Apple сохранить цены на прежнем уровне, несмотря на возросшие в связи с реализацией поддержки 5G затраты. Кроме того, Apple сможет акцентировать на этом внимание в своей маркетинговой кампании, указывая на то, что такой шаг позволить избавиться от миллионов выброшенных зарядных устройств, которые загрязняют окружающую среду.

Таким образом, единственным аксессуаром в комплекте с iPhone 12 окажется кабель с USB на Lightning. При этом не с USB-A, а с USB-C. Так пользователи смогут подключать смартфоны к MacBook.

Впрочем, отсутствие зарядного устройства, по мнению аналитика, может затронуть лишь базовую версию iPhone 12 — модели с приставкой Pro, скорее всего, будут укомплектованы блоком питания.