Разработчики начали получать первые комплекты Developer Transition Kit (DTK) от Apple. Они построены на базе Mac Mini, однако вместо процессоров Intel содержат чипы Apple A12Z.

Уже появились первые результаты тестирования данных систем в Geekbench 5. Для возможности проведения тестов, рассчитанных на x86 процессоры, бенчмарк был запущен в эмуляторе Rosetta 2. Он встроен в операционную систему Big Sur и позволяет запускать на системах на базе ARM старые приложение, предназначенные для работы на процессорах Intel.

База бенчмарка содержит уже восемь соответствующих записей. ПК набирает 736-844 балла в однопоточном режиме и 2632-2962 — в многопоточном. Для сравнения, новейшие iPad Pro с той же SoC A12Z Bionic набирают в этом же тесте около 1110 и 4600 баллов соответственно. MacBook Air 2020 с Core i5 набирает в Geekbench около 1200 очков в однопоточном режиме и ~3500 в многопоточном.

Однако бенчмарк Geekbench не отражает реальную производительность Mac Mini на ARM-процессоре, так как он не оптимизирован под ARM и запускается с использованием технологии виртуализации Rosetta 2. Также в нем задействованы не восемь, а всего четыре ядра процессора A12Z. Получается, что в Geekbench были использованы только производительные ядра, а энергоэффективные ядра не учитывались.

Поэтому говорить о реальной производительности компьютеров на базе ARM-процессоров Apple пока сложно. Ожидается, что первые ARM-ноутбуки от Apple будут работать не на процессоре A12Z, а получат более мощный чипсет нового поколения.