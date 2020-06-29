Apple наградила восемь победителей ежегодной премии Apple Design Awards для разработчиков iOS-приложений и игр с наилучшим дизайном. Каждый из них был выбран за выдающийся дизайн, инновации, изобретательность и технические достижения.

Всего в Купертино выделили две категории — «Приложения» и «Игры». Места компания не распределяла, а просто назвала лучшие проекты в каждой из категорий.

Категория «Приложения»:

Darkroom (Bergen Co) — редактор фото и видео и поддержкой большинства технологий Apple;

Looom (iorama.studio) — инструмент для создания двухмерной stop-motion анимации на iPad. В нём можно рисовать объекты при помощи Pensil и задавать последовательности закольцованных анимаций, как в музыкальных редакторах;

Shapr3D (Shapr3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag) — редактор CAD-файлов для iPad. Предназначен для трёхмерных моделей и поддерживает ARKit;

StaffPad (StaffPad Ltd) — простая музыкальная «тетрадка» для iPad, способная сканировать распечатанные или написанные от руки нотные листы.

Категория «Игры»:

Sayonara Wild Hearts (Simogo) — неоновая музыкальная игра, совмещающая элементы раннера, платформера, экшена и других жанров. Доступна для iOS, PS4, Xbox One, Steam и Switch;

Sky: Children of the Light (thatgamecompany) — трехмерная приключенческая игра c возможностью кооператива. Доступна для iOS, Switch и Android;

Song of Bloom (Philipp Stollenmayer) — паззл с сюжетом и большим разнообразием головоломок с разными механиками. Эксклюзив iOS;

Where Cards Fall (The Game Band) — пространственный паззл с сюжетом о взрослении и жизни подростков. Эксклюзив iOS.

За последние 20 лет премию Apple Design Award получили более 250 разработчиков. Это признание даёт стимул к развитию, и в результате разработчики создают передовые приложения и совершают переворот во всей категории. Лауреаты предыдущих лет, например Pixelmator, djay, Complete Anatomy, HomeCourt, Florence and Crossy Road, задали новый стандарт в развитии сюжета, дизайне интерфейса, использовании инструментов и технологий Apple и других аспектов в создании приложений.