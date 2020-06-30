На официальном сайте AMD появился новый драйвер для видеокарты Radeon 5600M, которая предназначена для 16-дюймовых MacBook Pro. В заметках к версии 19.50 указано, что этот драйвер обеспечивает полную совместимость с Windows 10 при работе через Boot Camp.

Представленная в середине июня видеокарта Radeon 5600M обладает 8 ГБ памяти HBM2. Её производительность на 75% выше, чем у Radeon 5500M. Видеокарта обойдётся минимум в 70.000 рублей.

Boot Camp – это официальный инструмент, позволяющий установить Windows параллельно с macOS, а также все необходимые драйверы для корректной работы ОС от Microsoft. С приходом ARM-чипов в компьютеры Mac Boot Camp, похоже, уйдет в прошлое. Apple официально подтвердила, что Boot Camp будет доступен только компьютерам с процессорами Intel, тогда как на компьютеры с ARM-процессорами другие операционные системы можно будет установить только с помощью инструментов виртуализации.