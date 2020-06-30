Как известно, на iPad до сих пор отсутствуют два приложения, которые есть на том же iPhone: "Калькулятор" и "Погода". Это вызывает вопросы у пользователей, которые вынуждены устанавливать сторонние приложения.

Спустя более 10 лет со дня выхода первого фирменного планшета, Apple наконец-то объяснила, с чем связано отсутствие этих двух приложений в iPad. В интервью известному блогеру Маркесу Браунли старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги раскрыл эту «страшную тайну». Оказывается, Apple просто-напросто пока что не смогла сделать их достаточно хорошими.

"Очевидно, что создать приложение калькулятора легко. Однако мы стремимся к тому, чтобы сделать такое приложение, про которое скажут: вау, это лучший калькулятор для iPad, - заявил Федериги. - Мы хотим выпустить "Калькулятор", когда он действительно будет очень хорошим. И этот день, когда такое приложение появится, может наступить".

"И погода. Достаточно легко "увеличить" наше существующее приложение "Погода". Но мы думаем над тем, каким должно быть по-настоящему хорошее приложение "Погода" для iPad. Возможно, кто-то сделает его раньше, чем мы. В App Store есть хорошие примеры" - добавил старший вице-президент Apple.

Сложно поверить в то, что столь крупная компания как Apple так и не смогла создать достаточно качественных "Калькулятора" и "Погоды" для iPad. Скорее всего, этими приложениями для iPad попросту никто серьёзно не занимался, ведь острой необходимости в этом нет — в App Store множество сторонних решений.