Как выяснилось благодаря исходному коду iOS 14 Beta 1, грядущие iPhone 12 будут поддерживать запись видео с разрешением 4K и частотой до 240 кадров в секунду. Об этом сообщают PineLeaks и EverythingApplePro.

Помимо этого можно будет снимать в 4K при 120 fps. Вариант записи 4K с 240 fps, вероятно, будет ограничен замедленной съёмкой, тогда как съемка 4K со 120 fps может быть доступна для обычного режима. Однако, скорее всего, такие режимы будут иметь лишь старшие модели — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Запись при таких параметрах обеспечит высочайшую четкость картинки при замедленной съемке. На данный момент ни один смартфон не обладает подобными характеристиками при записи замедленного видео. Для сравнения, серия iPhone 11 может записывать 4K видео со скоростью 60 fps и делать замедленную съемку с частотой 240 кадров в секунду и разрешением FullHD.

Предполагается, что iPhone 12 будут продавать в пяти вариантах — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 LTE начального уровня. Базовые iPhone 12 будут иметь 5.4-дюймовые OLED-дисплеи. Все новинки получат чипсет Apple A14. Более дорогие Pro-модели будут оснащены дисплеями ProMotion с частотой развертки 120 Гц. Также они будут отличаться большим количеством камер, тогда как базовые iPhone 12 получат лишь по два фотомодуля.