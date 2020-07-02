Apple впервые добавила русский в состав языков, на которые переводятся главные события конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC). Теперь русскоговорящие пользователи могут пересмотреть презентации WWDC и Platforms State of the Union с субтитрами.

По словам Apple, российское сообщество разработчиков - одно из самых многочисленных и активных в мире. Официальный перевод примечателен тем, что содержит точные термины и названия элементов пользовательского интерфейса.

Открытие WWDC 2020 с субтитрами можно посмотреть на официальном сайте Apple, в YouTube, а также в приложениях Apple TV и Apple Developer. Презентацию Platforms State of the Union можно посмотреть на сайте Apple и в Apple Developer.

Сентябрьская презентация Apple прошлого года и презентация WWDC 2019 года также стали доступны с субтитрами на русском языке в приложении Apple TV. В скором времени они появятся и на всех остальных платформах.