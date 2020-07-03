Издание Bloomberg сообщает, что Apple решила сменить стратегию развития сервиса по подписке Arcade. Компания отказалась от финансирования ряда игр, уже находящихся в процессе разработки.

Как заявили собеседники журналистов, в середине апреля креативный продюсер сервиса уведомил разработчиков, что у их предстоящих проектов слишком «низкий уровень вовлечённости». Компания оплатила студиям все условленные этапы разработки и рассказала о возможном сотрудничестве, если будущие игры будут соответствовать новым требованиям.

Apple заинтересована в удержании пользователей дольше месячного пробного периода, за который пользователю не приходится платить. В Apple привели пример хорошей, по мнению компании, игры — это многоуровневая игра-головоломка Grindstone от Capybara Games.

Новые игры в Apple Arcade выходят каждый месяц. Всего вышло 120 проектов, но ни один так и не стал хитом. В целом команда из Купертино выделила десятки миллионов долларов для создания эксклюзивных игр.

Сервис начал работать в сентябре 2019. Он предлагает большую подборку игр без внутренних транзакций и рекламы по подписке. В России доступ к Arcade стоит 200 рублей в месяц.