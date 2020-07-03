В базе данных бенчмарка Geekbench 5 засветился новый iMac с процессором Intel Core i9 10-го поколения и видеокартой AMD Radeon Pro 5300.

Согласно данным теста, компьютер построен на непредставленном официально процессоре Intel Core i9-10910. Он объединяет десяток ядер и работает на двадцать потоков, а его базовая частота составляет 3,6 ГГц. По всей видимости, это — особая версия чипа Core i9-10900 с увеличенной базовой частотой (с 2,8 ГГц), выпущенная специально для Apple. Компания Intel регулярно поставляет эксклюзивные версии своих процессоров специально для компьютеров Mac.

В разгоне тактовая частота Core i9-10910 достигает 4,7 ГГц, а теплопакет составляет 95 Вт, так что увеличение частот неудивительно. Помимо этого процессор имеет 20 Мбайт общей кэш-памяти третьего уровня и встроенную графику UHD 630 семейства Gen 9.5.

Моноблок также содержит ещё не представленную официально видеокарту AMD Radeon Pro 5300, которая, является десктопной версией Radeon Pro 5300M. Она предлагает графический процессор Navi с 20 вычислительными блоками (1280 потоковых процессоров), который работает с частотой до 1650 МГц. Объём видеопамяти равен 4 Гбайт.

Есть предположение, что в тесте засветилась 27-дюймовая версия iMac. По слухам уже в этом году Apple покажет свои новые моноблоки, которые будут отличаться от предшественников не только техническими характеристиками, но и внешним видом. В частности, по словам источников, они получат редизайн в стиле iPad Pro и будут похожи на Pro Display XDR. Ожидается, что новые моноблоки Apple будут оснащёны микросхемой безопасности T2 и SSD-накопителями вместо HDD и Fusion Drive.