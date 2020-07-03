Apple продумывает возможность безопасной замены паспортов, водительских прав и других удостоверений личности на одно единственное электронное устройство, на котором будут храниться цифровые версии этих документов, пишет AppleInsider.

В обнаруженных патентах описываются методы использования iPhone в качестве удостоверения личности. По задумке Apple, пользователи смогут вносить документы в память мобильного устройства и заверять их. В результате этого у владельцев гаджетов Apple появится возможность применения устройств для подтверждения личности, например, через NFC. В патентах сказано, что запрашивание подтверждения личности может происходить через биометрические датчики, использующиеся в iPhone и других устройствах компании.

"Система, реализующая подтверждение заявки на идентификацию, включает в себя вычислительные мощности, обрабатывающие информацию для идентификации пользователя устройства. Проверенная заявка утверждается на основе информации от обособленного сервера проверки подлинности, после чего подтвержденный идентификатор отсылается к конкретному устройству", - говорится в тексте патента.

В самом тексте документа слово iPhone не употребляется, компания использует для описания технологии термин «устройство». Но, скорее всего, этим устройством, при условии воплощения в жизнь описанных методов, станет именно iPhone, как наиболее популярное устройством компании. Впрочем, в качестве паспорта также могут выступать Apple Watch, MacBook и даже HomePod.

В 2019 году вице-президент Apple Дженнифер Бейли уже говорила о том, что компания хотела бы внедрить технологию хранения удостоверений личности на гаджетах. Однако она отмечала, что реализовать это довольно трудно, поскольку необходимо решить ряд юридических вопросов. Когда именно технологический гигант начнет реализовывать описанное в патенте - все еще неизвестно.