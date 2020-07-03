Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 новыми премиальными восьмилинзовыми объективами. Об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По его словам, грядущий смартфон iPhone 12 получит основную камеру с высококачественной оптикой производства Largan. Компания Largan, являющаяся производственным партнёром Apple, начнёт поставки объективов для iPhone в середине июля.

По сравнению с прошлыми годами, старт производства оптики Largan во второй половине 2020 года был отсрочен на четыре-шесть недель. Это означает, что пиковые поставки объективов iPhone будут приходиться на период с сентября по ноябрь, хотя в предыдущие годы фирма поставляла больше всего своей продукции партнёрам Apple по сборке смартфонов в период с августа по октябрь.

В этой заметке Куо не указано, какой именно high-end-объектив будет использоваться в iPhone 12, но в предыдущем исследовании он утверждал, что 6,7-дюймовая модель iPhone получит множество улучшений основной камеры, включая более крупные датчики, обеспечивающие более высокое качество изображения.

Также неизвестно, в каких именно моделях из линейки iPhone 12 появятся объективы нового поколения. Не исключено, что Apple оснастит продвинутой оптикой только более дорогие флагманские модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Известно, что смартфоны получат систему из трех камер, тогда более дешевые iPhone 12 и iPhone 12 Max — двойные камеры.