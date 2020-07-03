Как мы знаем, одними из самых значимых обновлений в macOS Big Sur является кардинально переработанный интерфейс и такие функции, как виджеты, Центр Управления, переработанный Центр Уведомлений и другие. Однако в рамках презентации на WWDC20 были упомянуты далеко не все крупные новшества. Например, только на днях стало известно о том, что в macOS Big Sur внедрена новая технология обновления системы.

macOS уже поддерживает загрузку обновлений системы в фоновом режиме. Однако в процессе установки апдейта пользоваться компьютером нельзя. Apple хочет несколько изменить этот процесс.

Пока что компания не предоставила детальной информации, как будет работать новая система обновлений, но предполагается, что процесс будет схож с таковым на iOS - система начнет не только скачивать файлы обновления в фоновом режиме, но и будет готовить их к установке до перезагрузки устройства.

Кроме прочего, описываемая новая функция связана с ещё одной новой функцией — системным томом с криптографической подписью. Он защищает ОС от взлома, а также способствует более быстрому процессу обновления ПО, так как ОС точно знает расположение системного тома.

Первая публичная бета-версия macOS Big Sur ожидается в этом месяце, а вторая бета-версия для разработчиков может появиться уже на следующей неделе.